Валерий Сохань

Всем привет! Украинская Премьер-Лига набирает обороты, а вместе с ней разгоняемся и мы, впереди вторая игровая неделя чемпионата и вот, что она нам приготовила: дуэль между Зарей и Кривбассом, противостояние между Карпатами и ЛНЗ, дуэль между Полесьем и Харьковом, а также поединок между Эпицентром и Шахтером, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Начнем наше превью с небольшого экскурса по турнирной таблице, поскольку сейчас она носит условный характер и чтобы не возвращаться к ней перед каждым матчем сразу все зафиксируем. Итак, с первого по шестое место расположились коллективы, которые одержали победы и с ними три балла: Шахтер (с разницей +4), Карпаты (+3), Эпицентр (+3), Заря (+2), Полесье (+1) и Харьков (+1). Седьмое и восьмое место занимают Буковина и ЛНЗ, две единственные команды, сыгравшие вничью. Девятую и десятую позиции занимают Динамо и Левый Берег, пока не сыграв ни одного матча. С десятого по шестнадцатое место проигравшие в первой игровой неделе команды: Черноморец (-1), Верес (-1), Колос (-2), Кривбасс (-3), Оболонь (-3), Кудривка (-4). Все, теперь можем переходить к матчам предстоящих соревновательных дней.

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Суббота – 08 августа

Черноморец – Колос – 13:00.

Открывать второй тур будет дуэль между Черноморцем и Колосом.

Предыдущий тур: В прошлом туре в гости к одесситам приехало житомирское Полесье. Уже на 13-й минуте дальним точным ударом свою команду вперед вывел Георгий Робакидзе, однако еще до перерыва представители Житомира сумели отыграться, а уже после отдыха и повели в счете. Представители Южной Пальмиры пытались вернуть паритет, но все попытки были напрасны – поражение 1:2.

Старт нового чемпионата для ковалевской команды стал просто страшным сном. Уже на 8-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил Никита Бурда. Оборона Колоса, а в первую очередь выделяем вратаря Ивана Пахолюка, стойко держалась до 69-й минуты, именно тогда соперник открыл счет, а уже в эндшпиле матча удвоил преимущество. Констатируем поражение подопечных Руслана Костышина 0:2, за которое они точно хотят реабилитироваться в ближайшем матче.

История очных встреч: В элитном дивизионе между собой провели семь матчей. Четыре победы одержали одесситы, дважды команды разошлись миром и столько же матчей завершались победой ковалевцев. Позапрошлый сезон оба матча остались за «моряками» – 1:0 дома и 2:1 в гостях.

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Левый Берег – Кудривка – 15:30.

Субботний match day продолжит противостояние ЛевогоБерега и Кудровки.

Предыдущий тур: Левый Берег пропускал свой матч первого тура, так как он был перенесен в связи с участием столичного Динамо в квалификационном раунде еврокубков. Поэтому, чтобы не ломать недельный цикл, левобережцы решили провести контрольный матч против Харькова. Соперник "аистов" накануне провел свой стартовый матч чемпионата, поэтому проводил ротацию. В итоге киевляне победили 2:1, а забитые мячи на свой счет записали Назарий Воробчак и Роман Гереш.

Кудровка второй для себя сезон в элите начала поединком против действующего чемпиона – донецкого Шахтера. На 32-й минуте встречи соперник вышел вперед, однако перед самым перерывом Артур Думанюк выровнял положение на табло. Однако во втором тайме кудровцам это не помогло, четыре пропущенных мяча на которые гости ответить уже не смогли. Таким образом фиксируем поражение 1:5 для подопечных Александра Протченко.

История очных встреч: Ни в чемпионате Первой Лиги, ни, конечно, в УПЛ не пересекались. Однако в прошлом сезоне жребий свел их в 1/32 Кубка Украины. За 90 минут команды забитыми мячами не отличились, а вот в серии пенальти не забивала уже лишь Кудровка, в то время как все три нужных удара Левого Берега были точными – 0:0 (3:0).

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Буковина – Оболонь – 18:00.

Закроют футбольную субботу Буковина и Оболонь. Нынешний тренер черновчан Сергей Шищенко встретится со своей экс-командой.

Предыдущий тур: Буковина в своём первом матче за тридцать два года в элитном дивизионе смогла сохранить свои ворота «сухими» в поединке с ЛНЗ, однако и сама забить не смогла. Безголевничья ничья против вице-чемпионов для «жёлто-чёрных».

Оболонь в свою очередь разгромно уступила на выезде Эпицентру – 0:3. Что стоит отметить, так это то, что подопечным Александра Антоненко стоит осторожнее действовать в своей штрафной площадке, так как два из трёх голов пришли именно после реализованных пенальти.

История очных встреч: В УПЛ не встречались, а в целом в последний раз пересекались в сезоне 2016/17 в рамках Первой Лиги. Тогда однажды команды разошлись безголевым «миром», а в матче второго круга победу 1:0 одержали «пивовары».

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Воскресенье – 09 августа

Заря – Кривбасс – 13:00.

Воскресный игровой день начнётся противостоянием между Зарей и Кривбассом.

Предыдущий тур: Заря в прошлом туре одержала уверенную победу над ковалевским Колосом – 2:0. Уже в начале встречи луганчане получили роскошный подарок, когда на 8-й минуте соперник остался в меньшинстве после того, как арбитр показал красную карточку за фол последней надежды против Нестеренко. Получив численное преимущество, хозяева долго не могли подобрать ключи к воротам оппонентов. Прорвать оборону удалось на 69-й минуте, когда Пилип Будковский точным ударом открыл счёт. Впоследствии на 82-й минуте молодой форвард Федор Задорожный забив свой дебютный гол в Премьер-Лиге, удвоил преимущество.своей команды, поставив точку в матче.

Кривбасс на домашнем матче потерпел болезненное поражение от львовских Карпат — 1:4. Дебют матча остался за командой Патрика Ван Леувена, что привело к заработанному пенальти Шоном Сатчвеллом, который на 22-й минуте уверенно реализовал Ян Юрчец. Однако удержать преимущество до перерыва криворожцам не удалось, в компенсированное время команда получила пенальти уже в свои ворота, позволив сопернику сравнять счет. Второй тайм обернулся для Кривбасса провалом в обороне, команда пропустила еще три мяча, которые окончательно зафиксировали счет матча.

История очных встреч: В УПЛ между собой провели тридцать матчей. Восемнадцать побед на счету криворожцев, четыре раза команды расходились «миром», и восемь раз сильнее были представители Луганщины. В прошлом сезоне победу дважды одерживали подопечные Ван Леувена — 3:2 в гостях и 3:1 дома.

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Эпицентр – Шахтёр – 15:30.

Продолжат игровую программу воскресенья Эпицентр и Шахтёр.

Предыдущий тур: Эпицентр, окрылённый возвращением в родной Каменец-Подольский, разгромил столичную Оболонь — 3:0. Хозяева открыли счёт на 58-й минуте, Хоакин Сифуэнтес точно пробил с пенальти. На 67-й минуте усилиями Николы Миронюка преимущество было удвоено, а немного позже ещё одного точного удара с одиннадцатиметровой отметки нанёс Сифуэнтес, тем самым поставив точку в матче.

Шахтёр в стартовом туре одержал разгромную победу над Кудривкой — 5:1. На 32-й минуте счёт в матче открыл Алиссон. Позволив сопернику сравнять счёт ещё до перерыва, во втором тайме «горняки» полностью перехватили инициативу. Главным героем встречи стал Кауан Элиас, отметившийся хет-триком, забив на 55-й, 72-й и 90+2-й минутах. Ещё одно взятие ворот на 81-й минуте организовал Лука Мейреллиш. Защиту чемпионства подопечные Арды Турана начали максимально уверенно, однако всё ещё впереди.

История очных встреч: В элитном дивизионе между собой провели два матча. В прошлом сезоне дважды победили «горняки», однако в номинально домашнем матче для каменчан в Тернополе победа далась максимально тяжело и лишь — 1:0, а вот на «Арене Львов» донеччане легко обыграли оппонентов — 5:0.

Радиотрансляцию матча между Эпицентром и Шахтёром с комментарием можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», так что настраивайте свои приёмники правильно в воскресенье в 15:30.

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Верес – Динамо – 18:00.

Завершит воскресную соревновательную программу противостояние Вереса и Динамо.

Предыдущий тур: Ровенцы новый сезон начинали с выездного матча против Харькова. На протяжении всего матча ровенские «волки» оборонялись и уже были близки увезти домой один зачётный балл, какраптом на останній хвилині їх мрії розбив один точний удар суперника, в якому навіть Валентин Горох вже не врятував. Мінімальна поразка 0:1 у стартовому турі для підопічних Олега Шандрука.

Динамо свій поєдинок першого туру проти Лівого Берега пропускало через участь у кваліфікаційному раунді єврокубків. Цей перенесений матч команди проведуть у грудні.

Єврокубкове турне Динамо: У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій столичний гранд у Любляні приймав азербайджанський Карабах. Долю матчу вирішила помилка захисників «жеребців», за яку їх на 10-й хвилині покарав Матвій Пономаренко. Загалом рівна гра, тож все вирішиться за тиждень у Баку.

Історія очних зустрічей: В Українській Прем'єр-Лізі провели між собою шістнадцять поєдинків. Абсолютне домінування на стороні «біло-синіх», п’ятнадцять перемог представників столиці та лише одна нічия. Минулого сезону рівняни навіть не зуміли забити, у першому колі поразка вдома 0:1, а у другому 0:3.

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Понеділок – 10 серпня

Полісся – Харків – 15:30.

Ігровий день понеділка відкриє протистояння, що може претендувати на звання «центрального» в турі, Полісся зустрінеться із Харковом.

Попередній тур: Житомиряни у сонячній Одесі переграли Чорноморець, втім не без проблем. На 13-й хвилині, після не надто впевненої гри на лінії від Георгія Бущана, суперник повів у рахунку. Виправити ситуацію до перерви допоміг шедевральний удар Владислава Велетня, таким чином на перепочинок команди відправилися за рівного рахунку. У другому таймі на поле вийшов Ігор Краснопір і вже менш ніж за п’ять хвилин він вивів «вовків» вперед. Більше команди забитими м'ячами не відзначалися, у підсумку мінімальна перемога підопічних Руслана Ротаня – 2:1.

Харків своєю чергою здобув не менш важку перемогу над рівненським Вересом. Весь матч «багряно-золоті» атакували, однак оборона та голкіпер суперника не давали розпечатати свої ворота. І лише на 90-й хвилині матчу це вдалося зробити вихованцю місцевого футболу, який нещодавно повернувся після важкої травми. Ім’я героя – Рамік Гаджиєв, саме він зафіксував мінімальну перемогу своєї команди – 1:0.

Історія очних зустрічей: В УПЛ між собою провели чотири зустрічі. Двічі звитягу здобували житомиряни та стільки ж разів було зафіксовано нічийний результат, харків’яни у очних дуелях ще не перемагали. Минулого сезону у матчі першого кола колективи розійшлися нульовою нічиєю, а у другому сильнішими були «вовки» – 1:0.

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Карпати – ЛНЗ – 18:00.

Закриє другий ігровий тиждень, ще одна приваблива вивіска. Карпати зустрінуться з ЛНЗ.

Попередній тур: Карпати на виїзді розгромили криворізький Кривбас – 4:1. На початку матчу активнішими були господарі, що конвертувалося у зароблений всередине тайма пенальти, который вскоре был реализован. После этого инициатива перешла к представителям Львова, иронично, что она также была вознаграждена одиннадцатиметровым. Перед самым перерывом Амбросий Чачуа уверенно реализовал удар с отметки, и команды отправились отдыхать при ничейном счете. А вот во второй половине игры львовянам откровенно повезло – сначала Владислав Бабогло забил после углового удара, потом Ян Костенко реализовал выход один на один, а точку поставил Роман Вантух, добив мяч в сетку после удара того же Костенко, который попал в перекладину. Самая трудная вояж, как принято называть визиты в Кривой Рог, завершен победой «львов».

ЛНЗ после изнурительного 120-минутного визита в Бельгию расписал безголевую ничью с Буковиной – 0:0. В обороне у подопечных Виталия Пономарева все отлично, а вот с реализацией в атаке еще нужно работать. В течение матча они нанесли 27 ударов, из которых 8 пришлись в створ ворот, однако ни один так и не стал результативным.

История очных встреч: В элитном дивизионе пересекались четыре раза. Дважды побеждали «львы», однажды была зафиксирована ничья и одну победу на своем счете имеют черкассы. В прошлом сезоне команды в очных встречах голами нас не порадовали. Карпаты одержали минимальную гостевую победу 1:0, а в матче второго круга коллективы не забивали – 0:0.

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Фото: Пресс-службы ФК Динамо, ФК Черноморец, ФК Колос, ФК Буковина, ФК Заря, ФК Эпицентр, ФК Харьков, ФК ЛНЗ.