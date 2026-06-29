Павел Василенко

Вылет Южной Кореи с чемпионата мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, вызвал реакцию на высшем уровне власти, а президент Ли Чже Мён призвал к расследованию после того, как национальная сборная не прошла квалификацию в плей-офф.

Ли Чже Мён настаивает на том, чтобы Министерство культуры, спорта и туризма проанализировало причины неудачи национальной сборной, которая набрала три очка в трех матчах, и этого не хватило для места среди восьми лучших команд, занявших третье место.

«Учитывая, что на участие в чемпионате мира было потрачено значительные средства налогоплательщиков и государственные ресурсы, я прошу Министерство культуры, спорта и туризма расследовать этот провал», — заявил президент.

Корейцы были в группе с Чехией (2:1), Мексикой (0:1) и Южной Африкой (0:1), из которой дальше вышли африканская команда и мексиканцы.