Павел Василенко

Сборная Южной Африки одолела команду Южной Кореи со счетом 1:0 в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Единственный гол на 63-й минуте забил Тапело Масеко с передачи Тшепанга Мореми.

Отметим, что сборная Южной Африки заняла второе место в группе, набрав четыре очка, и впервые в своей истории преодолела групповой этап. Ранее команда принимала участие в Мундиалях 1998, 2002 и 2010 годов.

Южная Корея с тремя баллами заняла третье место в группе и теперь ждет своей судьбы. Команде нужно не опуститься ниже восьмой позиции в рейтинге лучших третьих команд, чтобы выйти в плей-офф.

Чемпионат мира-2026, 3-й тур

Группа А

ЮАР – Южная Корея – 1:0

Гол: Масеко, 63.