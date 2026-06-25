ЮАР перемогла Южную Корею и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.
Исход поединка решил один мяч
26 минут назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Сборная Южной Африки одолела команду Южной Кореи со счетом 1:0 в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Единственный гол на 63-й минуте забил Тапело Масеко с передачи Тшепанга Мореми.
Отметим, что сборная Южной Африки заняла второе место в группе, набрав четыре очка, и впервые в своей истории преодолела групповой этап. Ранее команда принимала участие в Мундиалях 1998, 2002 и 2010 годов.
Южная Корея с тремя баллами заняла третье место в группе и теперь ждет своей судьбы. Команде нужно не опуститься ниже восьмой позиции в рейтинге лучших третьих команд, чтобы выйти в плей-офф.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа А
ЮАР – Южная Корея – 1:0
Гол: Масеко, 63.