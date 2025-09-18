Главный тренер Аталанты Иван Юрич подытожил матч 1 тура Лиги чемпионов против ПСЖ (0:4). Его слова приводит Football Italia.

Разница была огромной в физическом плане. Мы сыграли очень хорошо после первого гола, когда у нас было 25 минут, чтобы сравнять счет. Мы не должны были пропустить второй. Однако очевидно, что сейчас соперник находится на намного более высоком уровне, чем мы».

Честно говоря, мы тщательно их проанализировали. Вы имеете в виду, что нам следовало играть намного осторожнее, играть от защиты? Анализируя игры, мы видели, что команды, которые так делают, проигрывают с треском и даже не пытаются что-то сделать.

Единственными командами, которые им навредили, были Страсбург и Ланс, команды, которые играли хорошо, пытались перехватывать мяч и быстро контратаковать. Идея была, как говорится, в каком-то смысле: выбирай свою судьбу из двух вариантов. Мы выбрали этот подход, и, как я уже сказал, лично я думаю, что извлек из него много положительных уроков, - рассказал Юрич.