Владимир Кириченко

В составах групп элитного дивизиона чемпионата мира-2027 по хоккею произошли изменения. Об этом сообщает официальный сайт IIHF.

Сборная Германии, которая как хозяин турнира имела право выбрать себе группу, решила выступать в октете А, заменив там Словакию, которая, соответственно, отправилась в группу B.

Таким образом, в группе А сыграют: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина.

В группе В – Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.

Составы групп на следующий турнир сформировались автоматически на основе обновленного мирового рейтинга IIHF, который учитывает выступления стран на последних Олимпийских играх и чемпионатах мира.

В последний раз Украина играла в элитном дивизионе с 1999 по 2007 год. Лучшим результатом украинцев было 9-е место на чемпионате мира-2002.

Напомним, ЧМ-2027 пройдет с 14 по 30 мая.

Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею