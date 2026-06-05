В группе сборной Украины на ЧМ-2027 по хоккею произошли изменения, Словакия отправится в другой октет.
Наша команда зіграє з господарями турніру
около 3 часов назадПодписаться в
В составах групп элитного дивизиона чемпионата мира-2027 по хоккею произошли изменения. Об этом сообщает официальный сайт IIHF.
Сборная Германии, которая как хозяин турнира имела право выбрать себе группу, решила выступать в октете А, заменив там Словакию, которая, соответственно, отправилась в группу B.
Таким образом, в группе А сыграют: Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина.
В группе В – Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия.
Составы групп на следующий турнир сформировались автоматически на основе обновленного мирового рейтинга IIHF, который учитывает выступления стран на последних Олимпийских играх и чемпионатах мира.
В последний раз Украина играла в элитном дивизионе с 1999 по 2007 год. Лучшим результатом украинцев было 9-е место на чемпионате мира-2002.
Напомним, ЧМ-2027 пройдет с 14 по 30 мая.
Мы возвращаемся! Украина впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион ЧМ по хоккею