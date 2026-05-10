Сергей Разумовский

ФИФА работает над обновлением дисциплинарного кодекса, которое может изменить подход к наказанию футболистов, тренеров и официальных лиц за расистское или иное дискриминационное поведение. Об этом сообщает The Times.

В международной федерации рассматривают возможность сокращения срока дисквалификации для нарушителей, которые добровольно признают свою вину. В таком случае наказание может быть уменьшено вдвое.

В то же время смягчение санкций не будет означать полного освобождения от ответственности. Одним из ключевых условий для сокращения дисквалификации станет обязательное участие в специальных образовательных программах. Они будут направлены на противодействие расизму, дискриминации и нетерпимости в футболе.

В ФИФА считают, что такой механизм может стать дополнительным стимулом для нарушителей признавать свои действия и нести за них ответственность. Организация хочет соединить дисциплинарное наказание с воспитательным элементом, чтобы не только наказывать виновных, но и работать над предотвращением подобных инцидентов в будущем.

Также будущие изменения связаны с проблемами, которые возникают во время расследования расистских эпизодов в футболе. Часто доказать факт оскорблений или дискриминационных высказываний непосредственно во время матча бывает сложно. На это влияют шум на стадионе, отсутствие четких аудиодоказательств, языковые барьеры и различные версии участников инцидента.

В предыдущие годы ФИФА неоднократно сталкивалась с ситуациями, когда игроки сообщали о расистских оскорблениях, однако дисциплинарные органы не могли окончательно подтвердить обвинения. Из-за этого часть производств завершалась без серьезных последствий для подозреваемых лиц.

Одним из таких примеров стал инцидент на клубном чемпионате мира. Защитник Реала Антонио Рюдигер заявил, что услышал расистские оскорбления со стороны капитана Пачуки Густаво Кабраля. Однако позже дисциплинарное дело не получило дальнейшего развития. Представитель мексиканского клуба опроверг обвинения в свой адрес.

Запланированные изменения в дисциплинарный кодекс являются частью более широкой антидискриминационной политики ФИФА. Организация усиливает работу в этом направлении накануне чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ожидается, что новые правила помогут ФИФА эффективнее реагировать на проявления расизма и дискриминации, а также создать более четкий механизм ответственности для футболистов и официальных лиц.

