Павел Василенко

Атлетико снова разочаровал. Рохибланкос смогли только сыграть вничью 1:1 с Алавесом в третьем туре чемпионата Испании. Мадридский клуб выделил 175 миллионов евро на усиление этого трансферного окна, но пока что никаких результатов нет.

Атлетико катастрофически начал новый чемпионат, набрав только одно очко в первых двух матчах против Эспаньола и Эльче.

Подопечные Диего Симеоне хорошо начали субботний матч. На седьмой минуте Джулиано Симеоне низким ударом левой ногой переиграл Антонио Сиверу. Он не праздновал, поскольку сезон 2023/24 провел в аренде в Алавесе.

Радость гостей из Мадрида была недолгой. На 13-й минуте Карлос Висенте реализовал пенальти, сравняв счет.

В середине второго тайма игру прерывали из-за того, что болельщику стало плохо на трибунах, ему помогли врачи и отправили в больницу.

Арбитр был вынужден компенсировать 15 минут, но больше голов в этом матче не было.

Алавес занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав четыре очка, Атлетико – 15-й с двумя баллами.

Ла Лига, 3-й тур

Алавес – Атлетико 1:1

Голы: Висенте, 14 (с пен) – Симеоне, 7.