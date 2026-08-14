Сергей Разумовский

Киевское Динамо досрочно завершило выступления в еврокубках. После поражения от Карабаха в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций киевляне впервые за последние 21 год не смогли добраться до финального этапа квалификации одного из европейских турниров.

В последний раз столь ранний вылет Динамо был зафиксирован в сезоне-2005/06. Тогда столичный клуб уступил швейцарскому Туну и прекратил борьбу за выход к основному этапу Лиги чемпионов еще до финального квалификационного раунда.

После этого киевляне на протяжении многих лет неизменно доходили как минимум до финального раунда отбора Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций. Независимо от итогового результата сезона Динамо сохраняло возможность побороться за выход к основной стадии одного из турниров.

Однако в этот раз серия прервалась. После победы в первом матче против Карабаха со счетом 1:0 команда не смогла удержать преимущество в выездной встрече. Азербайджанский клуб забил два мяча и получил право на участие в следующем этапе квалификации.

Для Динамо эта неудача стала исторической еще по одной причине. Впервые с 1992 года киевляне не прошли дальше в еврокубковом противостоянии, имея преимущество в один гол после первого матча.

До встречи с Карабахом Динамо одиннадцать раз оказывалось в подобной ситуации и каждый раз сохраняло преимущество по итогам двух поединков. Однако двенадцатое такое противостояние стало исключением из правила.

Также после двух сезонов Динамо снова не сыграет на общем этапе еврокубков. В сезоне-2023/24 команда с общим счетом 2:4 уступила турецкому Бешикташу в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.