Владимир Кириченко

В штаб‑квартире Немецкого футбольного союза (DFB) во Франкфурте состоялась встреча руководства организации с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном. Об этом сообщает Bild.

На встрече присутствовали президент DFB Бернд Нойендорф, президент Немецкой футбольной лиги Ханс‑Йоахим Ватцке, спортивный директор Руди Феллер и генеральный директор DFB Андреас Реттиг.

Темой обсуждения стало вылет сборной Германии с ЧМ‑2026 на стадии 1/16 финала после поражения в матче с Парагваем (1:1, 3:4 в серии пенальти).

Отмечается, что сначала Нагельсманну дали возможность изложить собственное видение выступления национальной сборной на турнире. Кроме того, ему пришлось отвечать на вопросы о спортивных просчетах, а также об атмосфере, которая царила вокруг лагеря команды.

После этого, как сообщается, футбольные руководители предложили Нагельсманну рассмотреть возможность добровольно покинуть свою должность.

Напомним, что его действующий контракт рассчитан до лета 2028 года. Также утверждается, что в случае увольнения Нагельсманна с поста главного тренера сборной ему необходимо будет выплатить компенсацию в размере около 7 миллионов евро.

По информации источника, окончательное решение относительно его будущего будет принято не позднее начала следующей недели.

Ранее сообщалось, что 38-летний немецкий специалист не хочет покидать сборную Германии.

Напомним, бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп готов рассмотреть возможность возглавить сборную Германии, если к нему обратятся с предложением.

Нагельсманн объяснил сенсационный вылет Германии от Парагвая на ЧМ-2026.