ПСЖ готов продать основного полузащитника команды
Клуб не хочет терять игрока бесплатно
около 10 часов назад
Фабиан Руис/фото: ПСЖ
Ранее появилась информация о том, что один из полузащитников ПСЖ Фабиан Руис может покинуть клуб уже зимой.
Как сообщает Fichajes, ПСЖ готов попрощаться с хавбеком в рамках зимнего трансферного окна. Основная причина такого решения — желание избежать ухода игрока бесплатно после окончания контракта в 2027 году и выручить средства за его текущую рыночную стоимость.
На данный момент 29-летний испанец оценивается примерно в 40 миллионов евро. При этом сообщается, что если трансфер не состоится зимой, ПСЖ может снизить сумму сделки до 30 миллионов этим летом.
Ранее Энрике сделал заявление о нежелании Дембеле продлить контракт с ПСЖ.
Поделиться