Ранее появилась информация о том, что один из полузащитников ПСЖ Фабиан Руис может покинуть клуб уже зимой.

Как сообщает Fichajes, ПСЖ готов попрощаться с хавбеком в рамках зимнего трансферного окна. Основная причина такого решения — желание избежать ухода игрока бесплатно после окончания контракта в 2027 году и выручить средства за его текущую рыночную стоимость.

На данный момент 29-летний испанец оценивается примерно в 40 миллионов евро. При этом сообщается, что если трансфер не состоится зимой, ПСЖ может снизить сумму сделки до 30 миллионов этим летом.

Ранее Энрике сделал заявление о нежелании Дембеле продлить контракт с ПСЖ.