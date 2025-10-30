Матч между ПСЖ и Лорьяном (1:1) омрачила неприятная сцена. На 61-й минуте встречи молодой нападающий парижан Дезире Дуе упал на газон, схватившись за правое бедро.

20-летний футболист, который недавно восстановился после травмы, не смог покинуть поле самостоятельно. Медицинская бригада вынесла его на носилках, а сам игрок не сдерживал слез, что может свидетельствовать о серьезном характере повреждения.

Для ПСЖ этот момент стал двойным ударом – команда не сумела удержать победу. На 49-й минуте Нуну Мендеш вывел парижан вперед после передачи того самого Дуе, однако Лорьян вскоре восстановил равновесие.

Потеря Дезире Дуе, который набрал отличную форму, стала неприятным ударом для Луиса Энрике, особенно с учетом приближения важных матчей.