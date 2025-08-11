Павел Василенко

Все указывает на то, что Джанлуиджи Доннарумма покидает ПСЖ. Голкиперу так и не удалось достичь соглашения о продлении контракта, который истекает 30 июня 2026 года.

Ожидается, что итальянский футболист перейдет этим летом или в следующем году, когда станет свободным агентом. Руководство французского клуба уже решило действовать и исключило вратаря из состава команды на матч Суперкубка УЕФА против Тоттенхэма.

В то же время, как установила Sky Italia, Доннарумму оценили. ПСЖ остается открытым к его продаже, требуя за свою нынешнюю звезду всего 20-30 миллионов евро.

Ожидается, что тренерский штаб Луиса Энрике сосредоточится на Люке Шевалье, которого подписали из Лилля. Француз заменит итальянца, и его первая возможность проявить себя – это уже упомянутый матч с Тоттенхэмом.

Доннарумма высоко ценится в Англии, его имя упоминалось на фоне интереса со стороны Манчестер Юнайтед и Челси. Предложений пока что не поступало.

26-летний игрок перешел в ПСЖ на правах свободного агента из Милана в 2021 году.