Назван главный претендент на Доннарумму
Вратарь определился, где хочет продолжить карьеру
около 1 часа назад
Вратарь Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Действующий контракт итальянца с французским клубом заканчивается в следующем году, а стороны не пришли к согласию по новому договору.
По информации журналиста Экрема Конура, 26-летний вратарь уже определился с дальнейшими планами и хочет попробовать себя в Английской Премьер-лиге. Основным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед.
ПСЖ уже готовится к замене: в ближайшее время к команде Луиса Энрике присоединится Люк Шевалье из Лилля, который, как ожидается, станет первым номером клуба.
Поделиться