Вратарь Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб в ближайшее трансферное окно. Действующий контракт итальянца с французским клубом заканчивается в следующем году, а стороны не пришли к согласию по новому договору.

По информации журналиста Экрема Конура, 26-летний вратарь уже определился с дальнейшими планами и хочет попробовать себя в Английской Премьер-лиге. Основным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед.

ПСЖ уже готовится к замене: в ближайшее время к команде Луиса Энрике присоединится Люк Шевалье из Лилля, который, как ожидается, станет первым номером клуба.

Также, Борнмут завершает трансфер Ильи Забарного в ПСЖ.