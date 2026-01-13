ПСЖ вместе с Забарным вылетели из Кубка Франции
Команда Луїса Енріке вибула від ФК Париж
На стадионе Парк де Пренс в столице Франции состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции. ПСЖ сделал неприятный сюрприз своим болельщикам, уступив Парижу с минимальным счетом 0:1. Решающий мяч на 74-й минуте забил Нанитамо Иконе, воспользовавшись передачей Илана Кеббаля.
Хозяева поля создали несколько опасных моментов у ворот соперника, однако оборона гостей действовала надежно и не позволила парижанам отыграться. Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле с первых минут и провел весь матч без замен.
Таким образом, Париж пробился в 1/8 финала турнира, тогда как ПСЖ неожиданно завершил свое выступление в Кубке Франции уже на этой стадии.
Кубок Франции. 1/16 финала
ПСЖ – Париж – 0:1
Голы: Иконе, 74
