На стадионе Парк де Пренс в столице Франции состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции. ПСЖ сделал неприятный сюрприз своим болельщикам, уступив Парижу с минимальным счетом 0:1. Решающий мяч на 74-й минуте забил Нанитамо Иконе, воспользовавшись передачей Илана Кеббаля.

Хозяева поля создали несколько опасных моментов у ворот соперника, однако оборона гостей действовала надежно и не позволила парижанам отыграться. Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле с первых минут и провел весь матч без замен.

Таким образом, Париж пробился в 1/8 финала турнира, тогда как ПСЖ неожиданно завершил свое выступление в Кубке Франции уже на этой стадии.

Кубок Франции. 1/16 финала

ПСЖ – Париж – 0:1

Голы: Иконе, 74