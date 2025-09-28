Милан в центральном матче 6 тура Серии А встречался с Наполи. Матч на «Сан-Сиро» завершился со счетом 2:1.

При присутствии переполненного стадиона и нескольких известных селебрити Милан захватил инициативу в игре с самого начала.

На глазах фронтмена культовой рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето его соотечественник Пулишич в первом тайме обеспечил преимущество для «россонери». Сначала звезда сборной США ассистировал Салемакерсу, а затем удвоил преимущество в пользу хозяев.

Имея в распоряжении весь второй тайм, неаполитанцы попытались переломить ход поединка. Давление гостей с юга привело к эпизоду, в котором Эступиньян ценой удаления прервал опасную атаку, за что арбитр назначил 11-метровый в ворота Милана. К отметке подошел Де Брюйне, который не оставил шансов Меньяну парировать пенальти.

Милану оставалось около полчаса, чтобы удержать победу. Давление подопечных Антонио Конте усиливалось с каждой минутой, но в итоге Милан сумел выстоять и ворвался в борьбу за скудетто.

Серия А. 5 тур

Милан - Наполи 2:1

Голы: Салемакерс, 3, Пулишич, 31 - Де Брюйне, 60 (с пенальти)

