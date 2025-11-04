Президент Динамо Игорь Суркис объяснил свое доверие к главному тренеру киевлян Александру Шовковскому. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Я долго молчал, но на хамство и ложь буду отвечать жёстко. Пусть пишут что хотят — я сам буду принимать решение относительно тренера. Сколько работать Шовковскому, решать буду только я. И у меня к нему есть доверие. Нужно, чтобы команда прогрессировала. Если этого не будет — конечно, встанет вопрос о смене тренера. Но я убеждён: Шовковский может прогрессировать вместе с командой. И мы готовы всячески ему содействовать в этом, что и делаем сейчас в рамках доверия к нему и его тренерскому штабу, несмотря на сегодняшние результаты, которые не слишком утешительны.

Тот футбол, в который он хочет играть, требует, возможно, дополнительного усиления команды — и мы его ищем постоянно. Шола и Тиаре однозначно усилили наш состав, добавив здоровой конкуренции. Они не побоялись воспользоваться этой возможностью. Но далеко не каждый игрок, которого мы приглашаем, хочет ехать в Украину из-за ужасной войны.

На сегодня главное — это победа для нашей страны. Нужно очистить Украину от этой нечисти, чтобы война закончилась и мы жили в мирном государстве. Тогда вы увидите, как будет развиваться футбол. Но если он будет развиваться с таким судейством, какое мы видели во Львове, — я откровенно скажу: это напрасно, и заниматься этим вообще не хочется.