Владимир Кириченко

Определилась соперница украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №11) в четвертом раунде US Open-2026.

Марта сыграет с чешкой Линдой Носковой (WTA №6).

Это будет третья очная встреча теннисисток, счёт в противостоянии – 1:1.

Последний раз они играли между собой в полуфинале Wimbledon-2026. Тот матч, а затем и весь турнир выиграла Носкова.

В предыдущем матче Костюк одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Катериной Александровой (WTA №19) – 6:3, 6:2. Носкова же обыграла американку Энн Ли (WTA №28) – 6:2, 6:7(6), 6:2.

Напомним, Марта вышла в 1/8 финала на US Open второй сезон подряд, повторив свой лучший результат. В прошлом году она уступила чешке Каролине Муховой в четвертом круге.