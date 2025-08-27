Вингер Ньюкасла Энтони Гордон высказался об эпизоде с удалением за фол против Вирджила ван Дейка в матче 2-го тура АПЛ против Ливерпуля (2:3).

Хочу искренне извиниться перед своими партнерами по команде и болельщиками. У меня не было злого умысла - я лишь пытался добавить энергии игре, но в подкате ошибся с таймингом.

Никогда бы не стал намеренно идти в такой стык. Мы поговорили после матча, и ван Дейк это понимает.

Но самое главное - я горжусь тем временем, что провел на поле, и нашей игрой сегодня. Атмосфера на «Сент-Джеймс Парк» - именно то, что делает этот стадион особенным.

Я люблю все, что представляет наш клуб, и сейчас особенно. Я вернусь сильнее - как всегда после каждого испытания», - написал Гордон в Instagram.