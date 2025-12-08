Бывший защитник ПСЖ и Реала Серхио Рамос официально попрощался с Монтерреем. Об уходе ветерана сообщил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что игрок твёрдо намерен вернуться в Европу в ближайшее время.

Главная цель опытного защитника — вернуться в поле зрения тренерского штаба сборной Испании и попытаться попасть в заявку на чемпионат мира, который следующим летом пройдет в США, Канаде и Мексике.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном интересе Интера к испанцу. Последний раз Рамос выступал в Европе за Севилью. За национальную команду Испании он провёл 180 матчей и забил 23 гола, оставаясь одним из самых результативных защитников в её истории.

Напомним, по результатам жеребьёвки чемпионата мира, сборная Испании попала в группу H, там её ждут Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде.