Нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд поделился мнением о главном тренере каталонского клуба Ханси Флике.

Он очень общительный и прямолинейный, что особенно важно, когда в команде много молодых игроков.

Ханс-Дитер Флик очень мотивирован, чтобы превзойти результат прошлого сезона, поэтому я думаю, что команда добьется успеха.

Он особенный тренер, который знает, как работать с особенными футболистами, – сказал Рэшфорд в комментарии Diario Sport.