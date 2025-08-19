Рашфорд: «Флик – особый тренер»
Новый нападающий Барселоны верит, что команда сможет превзойти результаты прошлого сезона
около 1 часа назад
Ганс-Дітер Флик / фото - Барселона
Нападающий Барселоны Маркус Рэшфорд поделился мнением о главном тренере каталонского клуба Ханси Флике.
Он очень общительный и прямолинейный, что особенно важно, когда в команде много молодых игроков.
Ханс-Дитер Флик очень мотивирован, чтобы превзойти результат прошлого сезона, поэтому я думаю, что команда добьется успеха.
Он особенный тренер, который знает, как работать с особенными футболистами, – сказал Рэшфорд в комментарии Diario Sport.
Напоминаем, в прошлом сезоне Барселона завоевала три титула — Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.