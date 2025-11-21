Вингер Барселоны Маркус Рэшфорд пропустил тренировку команды в четверг. По данным Diario AS, 28-летний форвард отсутствовал по личным причинам, и клуб дал ему официальное разрешение на это.

Ожидается, что в пятницу англичанин снова присоединится к партнерам. Уже в субботу каталонцы дома встретятся с Атлетиком Бильбао в рамках 13 тура Ла Лиги.

Рэшфорд выступает за Барселону на правах аренды из Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне под руководством Ханса-Дитера Флика он провел 16 матчей, отметившись шестью голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона и Бавария нацелились на защитника Байера.