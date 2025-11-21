Фланговый защитник Байера из Леверкузена Алехандро Гримальдо привлек внимание двух топовых европейских клубов Барселоны и мюнхенской Баварии, сообщает Marca.

Для 30-летнего футболиста главным приоритетом остается возвращение в Испанию. Ранее летом интерес к нему проявлял мадридский Реал, но сделка не состоялась.

В этом сезоне Гримальдо провел 15 матчей за Байер во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Гримальдо — воспитанник Барселоны и он занимался в академии клуба с 2008 до 2012 года и выступал за Барселону В до 2015 года. Однако, за первую команду каталонцев он ни разу не сыграл.

