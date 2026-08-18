Павел Василенко

В структуре собственности лондонского Челси могут произойти серьезные изменения. Миноритарные владельцы клуба Тодд Боэли и Марк Уолтер ведут переговоры с партнерами по консорциуму Clearlake Capital о продаже своих акций.

Мажоритарный владелец Челси Clearlake Capital контролирует 61,5% клуба, тогда как Боэли и Уолтер владеют по 12,8%. Именно их доли могут перейти к Clearlake, которую возглавляют Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано.

Боэли был публичным лицом консорциума, который приобрел Челси четыре года назад за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. В то же время фактический контроль над клубом принадлежит Clearlake.

Между владельцами уже возникали разногласия. В марте 2025 года Боэли заявлял, что партнеры могут пойти разными путями из-за споров относительно будущего «Стэмфорд Бридж». Руководство клуба рассматривает возможность реконструкции стадиона или даже переезда на новую арену, в частности в район Эрлс-Корт.

«Мы должны думать о долгосрочной перспективе. У нас есть большая возможность развития стадиона. Это будет момент, когда мы либо объединяемся, либо в конце концов решаем идти разными путями», – говорил Боэли.

Напряженность между совладельцами проявлялась и ранее. В частности, сообщалось о недовольстве Боэли решениями по тренерскому штабу.

Этим летом Челси назначил Хаби Алонсо, а клуб уже потратил более 280 миллионов фунтов стерлингов на 12 новых футболистов. Теперь же будущее долей Боэли и Уолтера может стать еще одним большим вопросом для лондонского клуба.