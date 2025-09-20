В матче четвертого тура Бундеслиги РБ Лейпциг одержал уверенную победу над Кёльном со счетом 3:1.

С первых минут хозяева пошли вперед и уже на 13-й минуте Уедраого вывел их вперед. Гости сумели быстро ответить — Тильманн сравнял счет на 23-й. Но ненадолго: Лейпциг снова взял инициативу в свои руки. Перед самым перерывом Кардосо вернул преимущество хозяевам, а в компенсированное время Раум довел счет до 3:1.

После перерыва обе команды имели шансы, но реализовать их не удалось, и результат остался неизменным. Для Кёльна это поражение стало первым в сезоне, тогда как Лейпциг укрепил свои позиции в верхней части таблицы.

Бундеслига, четвертый тур

РБ Лейпциг — Кёльн — 3:1

Голы: Уедраого, 13, Кардосо, 44, Раум, 45+4 - Тильманн, 23