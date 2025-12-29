Итальянский Наполи пытался договориться с мадридским Реалом об аренде полузащитника Франка Мастантуоно в январе, но получил категорический отказ, сообщает Marca.

Неаполитанцам необходимо усиление центра поля из-за травм нескольких игроков, среди которых Кевин Де Брюйне, Андре-Франк Замбо Ангисса, Андре Франк и Билли Гилмор. Финансовые ограничения клуба также ограничивают возможности новых приобретений — любые трансферы возможны только при условии продажи игроков, поэтому Наполи рассматривал аренду как вариант.

Однако руководство Реала отказалось обсуждать даже временный уход 18-летнего аргентинца. Летом клуб выкупил Мастантуоно у Ривер Плейта за около 60 миллионов евро после жесткой конкуренции с ПСЖ.