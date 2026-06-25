Моуринью: «Я хочу, чтобы игроки Реала проиграли на чемпионате мира»
Ироничное заявление португальца относительно отдыха для лидеров команды
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью с иронией объяснил, почему желает футболистам своего клуба как можно скорейшего вылета из чемпионата мира-2026. Приводит слова наставника El Chiringuito со ссылкой на YouTube-канал Beast Mode On.
Я хочу, чтобы игроки Реала проиграли на чемпионате мира, чтобы они могли поскорее отправиться в отпуск.
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