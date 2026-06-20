Павел Василенко

Мадридский Реал почувствовал необходимость прояснить слухи об интересе к полузащитнику Баварии Майклу Олисе, и клуб пояснил, что не обращался к игроку с целью переманить его в столицу Испании.

«В свете сообщений, опубликованных в различных СМИ, о вероятной заинтересованности нашего клуба в игроке Баварии Майкле Олисе, Реал хочет уточнить, что не имел никаких контактов, прямых или косвенных, с вышеупомянутым игроком, его представителями или близкими к нему лицами».

Не уточняя, действительно ли клуб заинтересован в подписании игрока, Реал хотел подчеркнуть отличные институциональные отношения, которые он поддерживает с Баварией, одновременно выразив сожаление по поводу спекуляций, не соответствующих действительности.

Наконец, клуб также подчеркнул, что любой возможный интерес к игроку, который принадлежит другому клубу, должен решаться, прежде всего, между Реалом и Баварией.