Павел Василенко

Два топ-клуба – Реал и Манчестер Сити – начали настоящую битву за подписание 16-летнего вундеркинда Джереми Монги из Лестера.

Юный нападающий уже дебютировал в Английской Премьер-лиге в 15 лет, став одним из самых молодых игроков в истории чемпионата. Его талант, скорость и зрелость в игре заставили ведущие европейские клубы начать охоту за его подписью. Об этом сообщает fichajes.net.

Испанский гранд внимательно следит за форвардом через свою скаутскую сеть в Британии. В Мадриде считают, что именно он может стать естественной заменой Винисиусу Жуниору в ближайшие годы.

Руководство Реала планирует повторить успешную стратегию, по которой в клуб попали Арда Гюлер и Франко Мастантуоно – молодые звезды, которые стали символами нового поколения.

В то же время Манчестер Сити не собирается сдаваться. «Горожане» уже начали переговоры с его представителями, предлагая ускоренный путь в первую команду и развитие в конкурентной среде АПЛ.

Английский гранд опирается на репутацию Хосепа Гвардиолы и финансовую стабильность, чтобы убедить подростка выбрать Манчестер, а не Мадрид.

Тем временем Лестер Сити старается удержать свой главный талант, предлагая новый долгосрочный контракт. Но в клубе понимают, что если за дело возьмутся Реал и Манчестер Сити, – удержать Монгу будет почти невозможно.

Сам Джереми сохраняет спокойствие. Его близкие говорят, что он хочет развиваться постепенно, но не исключает переезда, если получит спортивные гарантии.

Борьба за подписание 16-летнего феномена только начинается. И похоже, что именно Монга может стать следующим большим именем, которое определит будущее европейского футбола.