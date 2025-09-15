Полузащитник Реала Орельен Тчуамени высказался о матче против команды из своей родной страны в стартовом туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда украинца Андрея Лунина сыграет против Марселя. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Ключ к победе – преданность делу и уверенная игра. Матч будет очень сложным, но нужно сыграть на своем уровне, чтобы победить. Надеемся начать как можно лучше.

С Алонсо мы стали играть лучше как команда, и я в том числе. Все игроки чувствуют себя хорошо. В этом сезоне мы хотим побеждать в каждом матче. Если получится играть на привычном уровне, у нас может всё выйти.

Их команда сильно изменилась. Ожидаю непростого матча. Не знаю, знают ли все испанцы эту команду, но во Франции она очень сильная. Как француз, я с нетерпением жду этот матч.

Мбаппе? В прошлом году он забил кучу голов и продолжает делать это в этом сезоне. Он играет на невероятном уровне, и с ним наши шансы на победу всегда выше.