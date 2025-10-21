Матч и текущая форма команд

Мадридский Реал начал новый сезон Лиги чемпионов УЕФА идеально – двумя победами с общим счетом 7:2. Такой старт уже превзошел прошлогодний результат, и теперь команда Хаби Алонсо может в третий раз за последние четыре сезона выиграть три стартовых поединка основного этапа.

На «Сантьяго Бернабеу» «сливочные» имеют мощную серию из пяти побед подряд во всех турнирах, включая дебютную в ЛЧ – 2:1 против Марселя. После международной паузы Реал продолжил победную серию, обыграв Хетафе (1:0).

Ювентус, наоборот, начал еврокампанию двумя ничьими и не может найти свою игру. Серия из пяти подряд ничьих во всех турнирах завершилась поражением 0:2 от Комо, а безвыигрышная выездная серия в Лиге чемпионов уже достигла пяти матчей (4 ничьих, 1 поражение). Единственная гостевая победа туринцев в этом сезоне датирована августом.

История противостояний

Реал и Ювентус встречались 22 раза, испанцы имеют преимущество – 12 побед против 8. Начиная с финала ЛЧ-2017, мадридцы выиграли три из последних четырех матчей между командами, включая четвертьфинал Клубного чемпионата мира этим летом.

Интересная статистика

Реал выиграл второй тайм в 4 из 5 домашних матчей этого сезона.

Мадридцы забивали минимум дважды в 7 из 8 последних игр на своем поле.

В 7 из 10 последних выездных матчей Ювентуса в ЛЧ обе команды забивали.

Ювентус не забивает до перерыва уже четыре матча подряд.

Ключевые игроки

Килиан Мбаппе (Реал) – уже имеет 5 голов в Лиге чемпионов этого сезона. Все его последние 17 голов в турнире приходились на победные матчи.

Франсишку Консейсао (Ювентус) – забил 3 из 4 своих голов в ЛЧ после 80-й минуты, в том числе и в последнем матче команды в Испании.

Потери:

Реал : травмирован Давид Алаба .

Ювентус: без новых повреждений.

Прогноз

С учетом стабильности Реала дома и проблем Ювентуса в атаке, ожидается победа хозяев с голами обеих команд.

