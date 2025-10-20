Защитник мадридского Реала Трент Александер-Арнольд восстановился после травмы и провел часть тренировки вместе с командой, сообщает AS. Английский футболист пропустил шесть последних матчей клуба и не участвовал в октябрьских играх за сборную.

В Реале рассчитывают, что он сможет вернуться в заявку на матч Лиги чемпионов против Ювентуса, который запланирован на 22 октября. Однако его появление в стартовом составе после месячного перерыва пока остается под вопросом.

По данным источника, Карвахаль, Хейсен и Себальос продолжают работать по индивидуальной программе и могут пропустить не только игру с Ювентусом, но и Эль Класико против Барселоны, которая состоится 26 октября.

Рюдигер все еще восстанавливается после травмы бедра и не выйдет на поле в ближайших матчах. Менди уже тренируется в общей группе и может вскоре вернуться в состав, тогда как Алаба пройдет дополнительное медицинское обследование после дискомфорта в икроножной мышце, возникшего в игре против Хетафе.