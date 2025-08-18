Звезда Реала возобновил тренировки после операции
Беллингем перенёс операцию
31 минуту назад
Полузащитник Реала Джуд Беллингем начал тренироваться отдельно от общей группы, сообщает Sports.es.
Руководство клуба не хочет спешить с возвращением англичанина на поле и ожидает, что он вернется в конце октября или в начале ноября.
Летом Беллингем перенес операцию на плече, которая беспокоила Джуда продолжительное время.
Беллингем в сезоне 2024/25 провел 58 матчей: 15 голов, 15 голевых передач.
