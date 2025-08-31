Павел Василенко

В третьем туре чемпионата Испании Реал победил Мальорку со счётом 2:1.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» имели возможность отпраздновать гол Килиана Мбаппе на 7-й минуте, но удар француза не засчитали из-за офсайда.

Гости вышли вперед. На 18-й минуте Пабло Торре сделал результативную передачу с углового на Ведата Мурики.

Сначала команда Хабби Алонсо имела некоторые трудности с реализацией, но на 37-й минуте на помощь пришел Арда Гюлер, сравняв счет. Менее чем через двенадцать секунд Реал уже вел в счёте 2:1. На этот раз гол забил Винисиус Жуниор.

В компенсированное время первого тайма Мбаппе забил, но снова попал в офсайд.

На 55-й минуте Гюлер отправил мяч в сетку. Гол не засчитали, поскольку игрок сборной Турции сыграл рукой.

В какой-то момент Альваро Каррерас стал героем мадридского Реала. Левый защитник выбил мяч с линии ворот.

Украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин весь матч провел в запасе.

Реал занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе девять очков.

Ла Лига, 3-й тур

Реал – Мальорка – 2:1

Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18.