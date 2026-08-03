Павел Василенко

Главный тренер Челси Хаби Алонсо впервые откровенно высказался о своем кратковременном периоде работы в мадридском Реале, который завершился его уходом уже через шесть месяцев.

В интервью The Athletic испанский специалист признался, что этот этап оставил у него болезненные воспоминания, но одновременно стал важным уроком.

«К счастью, у меня не было много шрамов в карьере. Один есть, но он заживает. Теперь, когда все закончилось, я очень мотивирован и решительно настроен наслаждаться этим новым этапом», – сказал Алонсо.

Тренер подчеркнул, что после завершения работы в мадридском клубе много анализировал собственные ошибки.

«Когда я оглядываюсь назад, я сосредотачиваюсь на позитивных моментах и анализирую то, что не сработало. Я был очень самокритичным, размышлял, что мог сделать лучше, ведь все сложилось не так, как я ожидал. Именно разочарования помогают учиться», – отметил наставник.

По словам Алонсо, шестимесячная пауза после ухода из Реала также пошла ему на пользу.

«Я использовал это время прежде всего для себя. Отключился от футбола, почти не смотрел матчи и восстановил силы. Это помогло мне вернуться с новой энергией», – объяснил он.

Испанец также рассказал, почему решил возглавить Челси. По его словам, ключевую роль сыграл потенциал команды и перспективность клубного проекта.