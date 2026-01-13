Накануне Реал принял решение уволить с поста главного тренера Хаби Алонсо после поражения в матче за Суперкубок Испании против Барселоны (2:3).

Перед увольнением Алонсо рассказал, что не удалось Реалу в проигранном Эль-Класико. Его слова приводит Movistar.

Больно в любом случае. Матч вышел равным, очень напряженным, зрелищным. Остается ощущение, что у нас было два абсолютно явных момента в конце – мы были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в итоге поздравляем Барселону.

В последние 15 минут первого тайма произошло много всего. Мы неплохо контролировали игру - без мяча, но при этом у нас были два самых опасных момента. Мы пропустили первый гол, однако команда показала характер: мы ушли на перерыв при счете 2:2.

Во втором тайме игра была плотной, равной – им немного повезло с тем самым голом, а мы старались отыграться, но не удалось, - сказал Алонсо.