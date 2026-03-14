Владимир Кириченко

Мадридский Реал определил стратегические цели для трансферной кампании следующим летом, стремясь укрепить защитную, полузащитную и атакующую линии.

Как сообщает Cadena SER, клуб нацелен на подписание крайних и центральных защитников, опорного полузащитника и плеймейкера, правого вингера и центрального нападающего.

Основная цель клуба – атакующий хавбек, способный выполнять роль, которую ранее занимали Лука Модрич и Тони Кроос.

Главным кандидатом является Витинья из ПСЖ, однако парижане планируют предложить ему новое соглашение, а сам игрок отказывается вести переговоры до завершения сезона.

Мадридцы также продолжают надеяться на возможность подписания Эрлинга Холанда из Манчестер Сити в будущем.

