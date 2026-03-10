Катастрофа в обороне и атаке: Реал подтвердил отсутствие лидеров перед ЛЧ
Сливочным не помогут шесть игроков
около 2 часов назад
Мадридский Реал официально обнародовал список потерь накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Из-за травм Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать на шестерых футболистов, среди которых ключевые фигуры атаки и защиты.
Наиболее ощутимым ударом для «сливочных» стало отсутствие Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Оба лидера продолжают восстановление и не попали в заявку на домашнюю игру. Также вне состава остались основные защитники Давид Алаба и Эдер Милитао.
Алаба, Беллингем, Каррерас, Себальос, Мбаппе и Милитао продолжают процесс восстановления после травм.
Первая встреча грандов европейского футбола состоится уже завтра, 11 марта, на стадионе Сантьяго Бернабеу.
