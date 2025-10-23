Голкипер Реала Тибо Куртуа подвел итоги матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (1:0). Слова конкурента Андрея Лунина передает пресс-служба УЕФА.

Возможно, нам не хватало поддержания игрового ритма. Тренер хотел, чтобы наши вингеры играли шире – он говорил нам об этом в перерыве. Когда тренер просит о чем-то меня, то обычно мне приходится соглашаться с заданием играть очень высоко, становясь голкипером-очистителем.

Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор, забив, создали чудо. Джуд набирает свою лучшую форму, сегодня он провел матч на высочайшем уровне. И, думаю, в целом, мы заслуживали еще один гол.

Выход один на один при 0:0? Я не из самых быстрых и думал, что Мили [Милитао] доберется до мяча раньше Влаховича. Но я рад, что помог команде, отбив его удар.