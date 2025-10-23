Главный тренер Ювентуса Игор Тудор прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против Реала (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Это болезненный укол. Мы реализовали то, что планировали – считаю, команда смогла собраться. Против мадридцев здесь на Бернабеу очень тяжело. Они прессингуют тебя – мячом владеешь немного меньше, чем обычно. Возможно, мы могли бы немного добавить за счет тактики, но дело не только в нас одних - еще и Реал играл.

Результат важен, но, на мой взгляд, мы могли выйти из этой ситуации. Сделали все, что было в наших силах, но упустили момент, когда могли воспользоваться своим шансом и забить. Это хорошее испытание для моей команды. Возможно, это даже самый сложный из всех стадионов, на которые мы ехали побеждать. Заслуживали, думаю, большего. Пусть и проиграли, но на будущее ощущения могут остаться позитивными, если проанализировать свои действия.

Душан Влахович провел игру на хорошем уровне. Непросто, когда ты постоянно находишься под опекой и еще на 60 метров от мяча. Доволен Федерико Гатти и Пьером Калюлю, которые с учетом того, что соперничали с Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе, выложились на все сто. Впереди у нас пара домашних матчей, так что выход дальше зависит только от нас самих.