Павел Василенко

Слухи о возможном переходе Анатолия Трубина в мадридский Реал не подтвердились. Украинский голкипер «Бенфики» не входит в трансферные планы испанского гранда на это лето.

Согласно информации португальского издания O JOGO, руководство Реала не рассматривает кандидатуру 23-летнего вратаря, поскольку не планирует усиливать позицию голкипера в нынешнее трансферное окно. Таким образом, Трубин, скорее всего, продолжит выступать за лиссабонскую Бенфику.

Украинец перешел в португальский клуб летом 2023 года после выступлений за Шахтёр и быстро стал одним из ключевых игроков команды. За время в составе «орлов» он провел 149 матчей, пропустил 144 мяча и 59 раз оставил свои ворота «сухими».

В составе национальной сборной Украины Трубин сыграл 29 поединков. За это время вратарь пропустил 41 гол и восемь раз завершил матчи без пропущенных мячей.