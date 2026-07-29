Павел Василенко

Мадридский Реал сделал первый шаг к подписанию одного из лучших полузащитников мира. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «сливочные» уже начали переговоры с Манчестер Сити о трансфере Родри после того, как президент мадридского клуба Флорентино Перес дал согласие на проведение операции.

Сообщается, что мадридцы готовы предложить за 30-летнего хавбека сборной Испании от 50 до 60 миллионов евро. В то же время английский клуб, вероятно, потребует значительно большую сумму, несмотря на то, что действующий контракт футболиста истекает уже следующим летом.

Родри остается одним из ключевых игроков Манчестер Сити, поэтому переговоры обещают быть непростыми. В то же время другой известный инсайдер Николо Скира ранее сообщал, что футболист уже согласовал условия личного контракта с Реалом. По его данным, стороны договорились о пятилетнем соглашении.

Теперь успех трансфера будет зависеть от того, смогут ли клубы найти компромисс по сумме компенсации. Если договоренность будет достигнута, Родри может стать одним из самых громких приобретений Реала этим летом.