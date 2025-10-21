Михаил Цирук

В среду, 22 октября, состоятся еще 9 матчей Лиги чемпионов. Вчерашний игровой день подарил немало ярких матчей, так что надеемся, что этот тоже не подведет. А пока предлагаем вам ознакомиться со списком блюд, которые ждут гостей сегодняшнего футбольного ужина.

19:45 Атлетик - Карабах

Ох, и не хочется называть испанский клуб безоговорочным фаворитом этой пары, учитывая, что азербайджанцы на старте ЛЧ уже дважды шокировали футбольную Европу в матчах с Бенфикой (3:2) и немного меньше - с Копенгагеном (2:0). Однако баски, как ни крути, огромный претендент на победу. Даже несмотря на то, что в этом сезоне они попали в серьезный кризис и выиграли только один из последних восьми матчей.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Атлетика

19:45 Галатасарай - Будё/Глимт

Значительно более равное противостояние ожидается этим вечером в Стамбуле, где местный Галатасарай, после сенсационной победы над Ливерпулем в последнем матче ЛЧ, попытается взять три очка и там, где от него все этого ждут. Впрочем, Будё/Глимт в этой Лиге чемпионов еще не уступал, а в последнем матче отобрал очки у грозного Тоттенхэма (2:2), так что точно попробует помешать этим планам турков.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Галатасарая

22:00 Айнтрахт - Ливерпуль

ліверпуль

Сам же Ливерпуль попробует прервать серию неудач, которая продолжается уже четыре матча подряд, гостевой победой над Айнтрахтом. В предыдущем туре немецкого клуба просто разгромил Атлетико (1:5), и в этот раз, похоже, будет не легче. Хотя, возможно, кризис мерсисайдцев, который уже просто невозможно отрицать, снова даст о себе знать.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ливерпуля

22:00 Аталанта - Славия

Еще одна пара, где с фаворитом все очевидно, по крайней мере на первый взгляд. Аталанта немного застопорилась в Серии А, сыграв вничью в трех последних матчах, но общий класс бергамасков все же заставляет почти не сомневаться в их победе, тем более что у Славии тоже проблемы: клуб из Праги не может выиграть уже три встречи подряд во всех турнирах.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Аталанты

22:00 Бавария - Брюгге

В этой ЛЧ Брюгге уже показал умение кусаться с соперниками из топовых лиг, разгромив Монако (4:1), однако на этот раз задача, очевидно, будет значительно сложнее. В этом сезоне Бавария еще не потеряла ни одногоочка, при этом уже сыграла с главным соперником, дортмундской Боруссией, и этим, пожалуй, сказано все.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Баварии

22:00 Монако - Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм начал сезон довольно мощно, однако сейчас сдал позиции, и из четырех последних матчей выиграл только один. Этот фактор, конечно, добавляет немного больше шансов Монако, однако дела у самих монегасков идут еще хуже: только одна победа в последних шести играх. Кто из кризисных команд одержит победу и получит заряд уверенности?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Тоттенхэма

22:00 Реал - Ювентус

Наверное, центральный матч всего игрового дня. Если Реал, за исключением дерби с Атлетико (2:5), проводит почти идеальный сезон, то у Ювентуса проблем значительно больше. Старая синьора не может победить уже шесть матчей подряд, а в последнем матче вообще уступила скромному Комо (0:2). Удастся ли команде Тудора наконец-то прервать неудачную серию?

Прогноз ХSPORT.ua - Реал не проиграет

22:00 Спортинг - Марсель

Примерно равные силы должны быть и в Лиссабоне, где Спортинг примет Марсель. Провансальцы на ходу: имеют победную серию из пяти матчей, а после последнего успеха с Гавром (6:2) вообще поднялись на первую строчку Лиги 1. Впрочем, и Спортинг в порядке: идет вторым в чемпионате Португалии, отставая от Порту лишь на три очка, так что ожидаем довольно интересный поединок.

Прогноз ХSPORT.ua - Марсель не проиграет

22:00 Челси - Аякс

Афиша выглядит довольно качественно, а вот текущая форма нидерландского клуба - нет. Не просто так амстердамцы без единого забитого гола идут на предпоследнем месте в турнирной таблице ЛЧ, а в Эредивизие занимают только четвертую строчку. Так что Челси - явный фаворит, и после трех побед подряд, по-хорошему, должен добыть и четвертую.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Челси

В материале использованы фото Getty images