Сергей Стаднюк

В 1/8 финала Кубка Украины Ингулец на выезде одолел Викторию.

Хозяева могли выйти вперед уже на 15-й минуте, но Паламар не реализовал пенальти. Мяч так и не оказался в сетке, так что команды ушли на перерыв при нулевом счете, а Виктория потеряла психологическое преимущество.

Начало второй половины активнее провел уже Ингулец, и это быстро дало результат: на 50-й минуте Меленчук нанес решающий удар — 0:1. После пропущенного гола Виктория попыталась перехватить инициативу и дожать соперника, однако гости грамотно закрылись, собрались в обороне и довели дело до минимальной, но заслуженной победы.

Ингулец вышел в четвертьфинал Кубка Украины и узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Украины, 1/8 финала

Виктория – Ингулец 0:1

Гол: Меленчук, 50

Виктория: Литвиненко, Ульянов, Самовский, Новотрясов, Дедяев (А.Рябый, 82), Хамелюк, Лебеденко (Дудник, 89), Паламар (Шарай, 46), Чернов (Д.Рябый, 82), Сейтхалилов (Савицкий, 89), Евпак

Ингулец: Жилкин, Дыхтярюк, Малыш, Свистун, Катрыч, Хаджук, Волохатый, Бенедюк (Сад, 69), Фарасеенко, Дзен (Кисленко, 60), Меленчук (Касимов, 60)