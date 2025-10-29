Реал все ближе! Ингульцу остается сделать еще три шага до еврокубка.
Команда из Петрово обыграла Викторию в матче 1/8 финала Кубка Украины
15 минут назад
В 1/8 финала Кубка Украины Ингулец на выезде одолел Викторию.
Хозяева могли выйти вперед уже на 15-й минуте, но Паламар не реализовал пенальти. Мяч так и не оказался в сетке, так что команды ушли на перерыв при нулевом счете, а Виктория потеряла психологическое преимущество.
Начало второй половины активнее провел уже Ингулец, и это быстро дало результат: на 50-й минуте Меленчук нанес решающий удар — 0:1. После пропущенного гола Виктория попыталась перехватить инициативу и дожать соперника, однако гости грамотно закрылись, собрались в обороне и довели дело до минимальной, но заслуженной победы.
Ингулец вышел в четвертьфинал Кубка Украины и узнает своего соперника после жеребьевки.
Кубок Украины, 1/8 финала
Гол: Меленчук, 50
Виктория: Литвиненко, Ульянов, Самовский, Новотрясов, Дедяев (А.Рябый, 82), Хамелюк, Лебеденко (Дудник, 89), Паламар (Шарай, 46), Чернов (Д.Рябый, 82), Сейтхалилов (Савицкий, 89), Евпак
Ингулец: Жилкин, Дыхтярюк, Малыш, Свистун, Катрыч, Хаджук, Волохатый, Бенедюк (Сад, 69), Фарасеенко, Дзен (Кисленко, 60), Меленчук (Касимов, 60)