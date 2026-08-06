Павел Василенко

Мадридский Реал в ближайшее время официально оформит переход вингера РБ Лейпциг Яна Дьоманде. Немецкий клуб уже позволил 19-летнему футболисту отправиться в столицу Испании для завершения всех формальностей.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, задержка с оформлением сделки была связана не с переговорами по контракту, а с договоренностью между клубами. Реал согласился дать Лейпцигу время на поиск замены одному из своих лидеров.

Сообщается, что мадридцы заплатят за ивуарийского вингера 125 миллионов евро, а еще 15 миллионов могут быть выплачены в виде бонусов. Если все условия будут выполнены, общая сумма сделки достигнет 140 миллионов евро, что станет самым дорогим трансфером в истории Реала.

Для «сливочных» это очередное громкое усиление в рамках масштабной перестройки команды. Ранее клуб уже подписал Бернарду Силву, Ибраиму Конате, Дензела Думфриса и Маркоса Кукурелью.

В прошлом сезоне Дьоманде провел лишь один год в составе Лейпцига, однако этого хватило, чтобы привлечь внимание ведущих клубов Европы. В итоге именно Реал выиграл борьбу за перспективного ивуарийца.

Новый сезон Ла Лиги мадридский клуб начнет 22 августа выездным матчем против Эспаньола.