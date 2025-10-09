Ребров: «Хотим реабилитироваться в двух ближайших матчах»
Специалист оценил будущего соперника сине-желтых
13 минут назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 против Исландии.
«Посмотрим, как будет играть соперник. Не считаю, что Исландия не играет с мячом, с новым тренером они больше контролируют мяч, начинают атаки не только за счет длинных передач. Мы должны быть готовы к этому.
Считаю, с нашей стороны важно продемонстрировать более агрессивную игру по сравнению с последним матчем – против Азербайджана. Показать, что мы хотим выиграть эту игру. Я уверен в ребятах. Мы разговаривали, и я вижу, что они хотят реабилитироваться в двух ближайших матчах. Поэтому надеюсь, что завтра будет совсем другая сборная Украины», – сказал Ребров на пресс-конференции.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остается непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) расположили команду Реброва на третьем месте в таблице.
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)