Михаил Цирюк

Начало октября порадует украинских болельщиков не только двумя матчами главной команды страны, но и рядом поединков сборных других возрастных категорий, за которыми мы также внимательно следим. Предлагаем вспомнить, какие еще команды сине-желтых уже сыграли или еще сыграют в этом месяце.

U-20: Удовлетворительный чемпионат мира

Главное внимание среди неглавных сборных было сосредоточено на команде U-20, которая выступала в финальной части чемпионата мира и, в целом, сделала это вполне нормально. Подопечные Дмитрия Михайленко поддержали традицию предыдущих поколений и в пятый раз в нашей истории преодолели групповой этап. Таким образом каждый выход сине-желтых в финальную часть завершался попаданием в плей-офф. Однако пройти дальше, как и в четырех из пяти предыдущих случаев, не удалось.

В группе наша команда обыграла Южную Корею (2:1), сыграла вничью с Панамой (1:1) и разобралась с Парагваем (2:1). Продемонстрировали ли украинцы какую-то невероятно зрелищную игру и преимущество над соперниками? Нет, однако на таких скоротечных турнирах на первом месте стоит, стоял и будет стоять только результат, и так это работает даже в взрослом футболе, не говоря уже о молодежном. А результат группового этапа был почти идеальным: 7 очков и первое место в группе.

В 1/8 финала команде Дмитрия Михайленко не очень повезло с соперником, которым стала сборная Испании. С другой стороны, состав этой команды и результаты на групповом этапе указывали на то, что с ней можно бороться. И Украина боролась: соперник больше контролировал мяч, однако игра вышла достаточно конкурентной, а судьбу путевки в четвертьфинал определил единственный гол Пабло Гарсии на 24 минуте.

Подводя итоги турнира, можем сказать, что наша сборная провела его вполне достойно. Задача минимум, которой был выход из группы, выполнена. На большее замахнуться не удалось, однако сделать это было достаточно сложно. Так что в целом сине-желтые, учитывая не самый оптимальный состав команды, вполне могут быть довольны этим чемпионатом.

U-17: Проваленный отбор на Евро

Сборная Украины U-17 в начале октября начала борьбу за попадание на чемпионат Европы, который в этой возрастной категории проходит ежегодно. Но, к сожалению, подопечные Александра Сытника сразу прекратили эту борьбу.

Отборочные турниры на Евро здесь очень скоротечны: три матча первого этапа сине-желтые сыграли за шесть дней, и попасть в топ-2, чтобы продолжить борьбу за путевку на континентальное первенство, не смогли.