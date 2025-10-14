Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после минимальной победы в матче четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (2:1) объяснил решение выпустить защитника Валерия Бондаря на непривычной позиции. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Бондар может играть правого защитника, а в тот момент нам был нужен сильный защитник. Поэтому Бондар вышел на позицию правого защитника, мы не играли в три центральных защитника. Я благодарен журналистам, что нет таких вопросов, которые выводят из себя. Поэтому чувствую себя нормально. Знаю, что могли быть вопросы сложнее. Но благодарен, что мне дали немного отдохнуть. Сергей Ребров

Напомним, сборная Украины набрала семь очков в группе D квалификации на чемпионат мира. В случае поражения сине-желтых в следующем туре от Франции и победы Исландии над Азербайджаном, команде Реброва не устроит ничья в очной встрече с островитянами, чтобы надеяться на плей-офф.

