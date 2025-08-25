Сергей Стаднюк

Сборная Украины проведет номинально домашний матч квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии в Варшаве на стадионе местной Легии, информирует официальный сайт УЕФА. Для «сине-желтых» это будет первый поединок в столице Польши в статусе хозяев. В УАФ пока не объявили об этом официально.

Украина начнет отбор 5 сентября игрой против Франции во Вроцлаве, тогда как Исландия в стартовом туре дома примет Азербайджан. Интересно, что все три номинально домашних матча квалификации подопечные Сергея Реброва сыграют в Польше: с Францией – во Вроцлаве, с Азербайджаном – в Кракове, а с Исландией, как уже упоминалось, в Варшаве.

Встреча Украины и Исландии станет заключительной в отборочной группе. Она пройдет 26 ноября, а первый матч между командами, который станет гостевым для украинцев, состоится 10 октября в Рейкьявике. В последний раз сборные встречались в финале плей-офф квалификации Евро-2024, где благодаря голам Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика победу одержала Украина (2:1).

Ранее сообщалось, что в сборной Украины дебютируют таланты из Динамо и Шахтера.