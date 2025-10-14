Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу сине-желтых над Азербайджаном (2:1) в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Сборная Азербайджана, по моему мнению, команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, которое мы смогли использовать. Пространства не было. Любую команду, которая обороняется компактно, трудно обыграть. Также мы уже говорили о том, что сразу пять ключевых игроков атаки у нас травмированы. Поэтому было тяжело.

На таком уровне все соперники очень сложные. Тем более клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов», – передает слова Реброва пресс-служба УАФ.