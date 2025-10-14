Ребров: «Сборная Азербайджана – это команда высокого уровня, было тяжело»
Специалист назвал причины сложной игры против азербайджанцев
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил победу сине-желтых над Азербайджаном (2:1) в отборе на чемпионат мира 2026 года.
«Сборная Азербайджана, по моему мнению, команда высокого уровня. Она играет очень компактно в обороне. Исландия предоставила нам много пространства, которое мы смогли использовать. Пространства не было. Любую команду, которая обороняется компактно, трудно обыграть. Также мы уже говорили о том, что сразу пять ключевых игроков атаки у нас травмированы. Поэтому было тяжело.
На таком уровне все соперники очень сложные. Тем более клуб из Азербайджана сейчас выступает в Лиге чемпионов», – передает слова Реброва пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
Поделиться