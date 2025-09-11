Бывший нападающий Динамо и Ворсклы Иван Яремчук после ничьей сборной Украины в матче второго тура квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана (1:1) оценил возможность отставки главного тренера «сине-желтых» Сергея Реброва.

А что, разве у нас были какие-то комбинации или опасные моменты? Или, может, удары по воротам? Вот первый из них вышел удачным: после прохода по левому флангу была сделана хорошая передача вдоль штрафной площадки, и Судаков, выскочив наперехват, направил мяч в угол – и всё. Этот эпизод и запомнился. Больше ничего такого и не было.

Только к концу матча наши «загружали» в чужую штрафную площадку монотонно, но ничего из этого не вышло. А тут ещё и Зинченко умудрился неосторожно рукой сыграть возле собственных ворот, заработав пенальти.

Что тут можно сказать? Только то, что наша национальная команда, как и наши клубы, совсем не готовы к борьбе в Европе. Как в клубных турнирах, так и на уровне сборных.

Когда нет результата, то все стремятся к отставке главного тренера. Кто же захочет менять тренера, когда есть результат и команда играет, когда всё у неё хорошо? Но когда нехорошо, то и звучит критика, что нет игры и нет очков. Ведь очевидно, что пока мы не справляемся с поставленной задачей. А будет работать Ребров или кто-то другой, думаю, ничего не поменяется. На поле играют футболисты, а не тренеры.

Тренер может рассказывать и показывать, как против того или иного соперника стоит играть. Может и правильно говорить, понимая все нюансы как бывший игрок, как наставник. А на поле есть футболисты, которые принимают решения посекундно, в зависимости от данной ситуации.

Вот скажите: что мешало забить в ворота сборной Франции в стартовом матче, когда мяч попал в штангу? Чуть бы точнее – и всё. Вот Судаков забил Азербайджану, но, к сожалению, победный счёт не удержали, - сказал Яремчук в интервью UA-Футбол.